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понедельник, 23 октября 2023 года   

Заголовок

"Границы"

Заголовок на французском

Город

Лозанна

Город на французском

Lausanne

Дата Афиши

с 2023-06-27 00:00:00 по 2023-10-08 00:00:00

Анонс русский

Так называется выставка, проходящая сейчас в Историческом музее Лозанны и посвященная столетию подписания Лозаннского мирного договора. Подробности здесь.

 

Анонс французский

Musée historique Lausanne invite à l’exposition consacrée à la signature du Traité de Lausanne, en 1923. Les détails

 

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