"Границы"

Лозанна

Lausanne

с 2023-06-27 00:00:00 по 2023-10-08 00:00:00

Так называется выставка, проходящая сейчас в Историческом музее Лозанны и посвященная столетию подписания Лозаннского мирного договора. Подробности здесь.