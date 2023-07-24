Так называется выставка, проходящая сейчас в Историческом музее Лозанны и посвященная столетию подписания Лозаннского мирного договора. Подробности здесь.
Musée historique Lausanne invite à l’exposition consacrée à la signature du Traité de Lausanne, en 1923. Les détails.
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