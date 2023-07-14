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пятница, 14 июля 2023 года   

Заголовок

Девятая симфония Шостаковича

Заголовок на французском

La neuvième symphonie de Chostakovitch

Город

Гштаад

Город на французском

Gstaad

Дата Афиши

с 2023-06-08 00:00:00 по 2023-09-02 00:00:00

Анонс русский

Великое произведение прозвучит 12 августа в Гштааде. Подробности здесь

Анонс французский

La grande oeuvre sera intérpétée à Gstaad le 12 aout. Les détails. 

 

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