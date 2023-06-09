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пятница, 9 июня 2023 года   

Заголовок

«Форма как эксперимент»

Заголовок на французском

« Forme et expérience »

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2023-06-01 00:00:00 по 2023-07-30 00:00:00

Анонс русский

До 30 июля в Базельском Художественном музее открыта выставка американской художницы Ширли Джаффе. Подробности здесь

Анонс французский

Kunstmuseum Basel invite à l’exposition d’une peintre américaine Shirley Jaffe. A ne pas rater – jusqu’au 30 juillet. Les détails

 

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