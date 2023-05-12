"Орфей и Эвредика"

В Цюрихской опере в мае – блок премьерных спектаклей «Орфея и Эвридики» Кристофа Виллибальда Глюка в постановке Кристофа Марталера. Подробности здесь.
Durant le mois de mai l’Opernhaus Zürich présente une première d’«Orphée et Euridice» de C. W. Gluck dans la mise en scène de Christoph Marthaler. Les détails.
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