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вторник, 9 мая 2023 года   

08.05.2023 - 09:05Награда Вере Михальски-Хоффманн

Заголовок

Лучшие фотографии 2023

Заголовок на французском

Meilleures photos 2023

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2023-05-03 00:00:00 по 2023-06-26 00:00:00

Анонс русский

Лучшие фотографии прессы Швейцарии и мира по традиции представлены в эти дни в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе. Подробности здесь

Анонс французский

Les meilleures photos de la presse suisse et mondiale sont présentées au Musée national suisse à Zurich. Les détails

 

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