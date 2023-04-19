Visions du réel

Visions du réel

Нион

Nyon

с 2023-04-19 00:00:00 по 2023-04-30 00:00:00

С 21 по 30 апреля в Нионе пройдет фестиваль документального кино Visions du réel, в программе которого особое место занимают фильмы, посвященные войне в Украине. Подробности.