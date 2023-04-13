Северное море Леона Спиллиарта

Французский писатель, профессор, член Французской академии, лауреат премии Медичи и Гонкуровской премии с высоты своих 93 лет решил привлечь внимание общественности к пласту литературы, который он сам называет «континентом, ждущим своего открытия». Интервью получилось большое, так ведь и тема – глыба.