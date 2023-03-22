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среда, 22 марта 2023 года   

Заголовок

Библиотопия 2023

Заголовок на французском

Bibliotopia’23

Город

Монрише

Город на французском

Montricher

Дата Афиши

с 2023-03-17 00:00:00 по 2023-04-02 00:00:00

Анонс русский

Пятнадцать писателей из разных концов света съедутся в Литературный фонд Яна Михальского, чтобы обменяться мыслями и ощущениями на тему неуверенности. Подробности здесь.

Анонс французский

Quinze écrivains de différents pays se retrouverons à la Fondation Jan Michalski pour s’interroger sur le sujet d’incertitude. Les détails

 

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