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пятница, 3 марта 2023 года   

Заголовок

"Ностальгия"

Заголовок на французском

« Nostalghia »

Город

Лозанна

Город на французском

Lausanne

Дата Афиши

с 2023-03-02 00:00:00 по 2023-03-12 00:00:00

Анонс русский

В рамках программы фестиваля Rencontres 7e Art Lausanne будут показаны художественный фильм Андрея Тарковского «Ностальгия» и документальные ленты Сергея Лозницы «Бабий Яр» и «Донбасс». Подробности здесь.

Анонс французский

« Nostalghia » d’Andreï Tarkovski et « Babi Yar » et « Donbass » de Sergueï Loznitsa font parti du programme du festival Rencontres 7e Art, à Lausanne. Les détails.

 

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