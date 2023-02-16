C 10 по 19 марта в Женеве пройдет кинофестиваль и проходящий в его рамках форум, посвященные теме прав человека. Подробности здесь.
Le Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève (FIFDH) aura lieu du 10 à 19 mars. Les détails.
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
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Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
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