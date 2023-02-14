"Евгений Онегин"

На сцене Оперного театра Цюриха идет опера П. И. Чайковского в постановке Барри Коски. Подробности здесь.
L'Opernhaus Zürich présente le chef d'oeuvre de P. I. Tchaïkovski dans la mise-en-scène de Barri Kosky. Les détails.
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