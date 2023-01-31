Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 31 января 2023 года   

Заголовок

К 150-летию Рахманинова

Заголовок на французском

Hommage à Rakhmaninov

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2023-01-20 00:00:00 по 2023-11-11 00:00:00

Анонс русский

В течение этого года два симфонических оркестра Цюриха предложат меломанам цикл концертов, посвященных памяти великого русского композитора. Подробности.

Анонс французский

Durant l’année les deux orchestres symphoniques de la ville offriront un cycle des concerts en hommage au grand compositeur russe. Les détails.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 1
CHF-RUB 75.69

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Как связаны между собой плесень и меры по энергосбережению?

Ассоциации квартиросъемщиков регистрируют увеличившееся число обращений по поводу плесени в квартирах. Возможно, это стало результатом экономии на отоплении.

Всего просмотров: 1,254

Университет без ректора?

Назначение нового руководителя Женевского университета рискует спровоцировать институциональный кризис.

Всего просмотров: 1,234

Фанданго в русском исполнении

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».

Всего просмотров: 1,162
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Язык иконы не нуждается в переводе

 Вот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы.  Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Всего просмотров: 2,664

Фанданго в русском исполнении

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».

Всего просмотров: 1,162

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

 Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

Всего просмотров: 2,207
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top