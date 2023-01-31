К 150-летию Рахманинова

В течение этого года два симфонических оркестра Цюриха предложат меломанам цикл концертов, посвященных памяти великого русского композитора. Подробности.
Durant l’année les deux orchestres symphoniques de la ville offriront un cycle des concerts en hommage au grand compositeur russe. Les détails.
Как связаны между собой плесень и меры по энергосбережению?Ассоциации квартиросъемщиков регистрируют увеличившееся число обращений по поводу плесени в квартирах. Возможно, это стало результатом экономии на отоплении.
Университет без ректора?Назначение нового руководителя Женевского университета рискует спровоцировать институциональный кризис.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
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