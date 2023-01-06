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пятница, 6 января 2023 года   

Заголовок

photoSCHWEIZ

Заголовок на французском

photoSCHWEIZ

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2023-01-06 00:00:00 по 2023-01-10 00:00:00

Анонс русский

В Цюрихе до 10 января проходит крупнейшая и наиболее значимая фотовыставка Швейцарии. Подробности.

Анонс французский

Zurich accueille jusqu'au 10 janvier la plus grande et la plus importante exposition d’œuvres photographiques de Suisse. Détails.

 

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