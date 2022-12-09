"Рожденные в Украине"

В Kunstmuseum Базеля проходит выставка, приуроченная в столетию Киевской национальной картинной галереи. Подробности здесь.
Kunstmuseum Basel acceuille une exposition consacrée au centenaire de la Galerie nationale d'art de Kyiv. Les détails.
Почему Украина недовольна МККК?Представители руководства страны все чаще критикуют работу Международного Комитета Красного Креста в самых нелицеприятных выражениях.
Щедрость по-швейцарскиНесмотря на инфляцию и рост цен на энергоносители, швейцарские потребители еще никогда не тратили так много на рождественские подарки, как в этом году.
В ожидании РождестваКак написать письмо Деду Морозу? Где попробовать «самый дорогой хот-дог в мире»? И где в Швейцарии можно узнать об украинских рождественских традициях?
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.
Добавить комментарий