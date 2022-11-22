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вторник, 22 ноября 2022 года   

Заголовок

Игристое от Мендельсона и последние иллюзии Малера

Заголовок на французском

L’effervescence de Mendelssohn et les dernières illusions de Mahler

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-11-15 00:00:00 по 2022-12-01 00:00:00

Анонс русский

30 ноября и 1 декабря Оркестр Романдской Швейцарии предлагает на концерты, в программе которых  два шедевра классического репертуара. Подробности здесь

Анонс французский

L’Orchestre de la Suisse Romande vous invitent aux concerts dont le programme affiche deux chef-d ’œuvres du répertoire classique. Les détails

 

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