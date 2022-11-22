Игристое от Мендельсона и последние иллюзии Малера

30 ноября и 1 декабря Оркестр Романдской Швейцарии предлагает на концерты, в программе которых – два шедевра классического репертуара. Подробности здесь.
L’Orchestre de la Suisse Romande vous invitent aux concerts dont le programme affiche deux chef-d ’œuvres du répertoire classique. Les détails.
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