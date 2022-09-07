Ники де Сен-Фалль в Кунстхаусе Цюриха

Крупнейший художественный музей страны приглашает на ретроспективу одной из наиболее оригинальных художниц 20 века.
Le plus important musée de la Suisse invite à une rétrospective d’une de plus originale des créateurs du 20 siècle.
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