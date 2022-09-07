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среда, 7 сентября 2022 года   

Заголовок

Ники де Сен-Фалль в Кунстхаусе Цюриха

Заголовок на французском

Niki de Saint Phalle au Kunsthaus Zürich

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2022-09-02 00:00:00 по 2023-01-08 00:00:00

Анонс русский

Крупнейший художественный музей страны приглашает на ретроспективу одной из наиболее оригинальных художниц 20 века.

Анонс французский

Le plus important musée de la Suisse invite à une rétrospective d’une de plus originale des créateurs du 20 siècle.

 

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