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пятница, 5 августа 2022 года   

Заголовок

Бесплатно в музей!

Заголовок на французском

Musées gratuits!

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2022-08-05 00:00:00 по 2022-08-28 00:00:00

Анонс русский

Каждую субботу в августе все текущие выставки в бернских музеях можно посетить без билета. Подробности.

Анонс французский

A Berne, les samedis du mois d’août, toutes les expositions en cours peuvent être visitées – sans billet. Détails.

 

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среда, 31 августа 2022 года
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