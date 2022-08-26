"Жить вместе"

«Together. La vie ensemble »

Веве

Vevey

с 2022-08-04 00:00:00 по 2022-09-25 00:00:00

Под таким названием восьмой выпуск водуазской фотографической биеннале пройдет в Веве с 3 по 25 сентября. Подробности здесь.