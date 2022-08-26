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пятница, 26 августа 2022 года   

Заголовок

"Жить вместе"

Заголовок на французском

«Together. La vie ensemble »

Город

Веве

Город на французском

Vevey

Дата Афиши

с 2022-08-04 00:00:00 по 2022-09-25 00:00:00

Анонс русский

Под таким названием восьмой выпуск водуазской фотографической биеннале пройдет в Веве с 3 по 25 сентября. Подробности здесь.

Анонс французский

Du 3 au 25 septembre, la 8е édition de la biennale vaudoise proposera une cinquantaine d’installations. Les détails.

 

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среда, 31 августа 2022 года
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