"Жить вместе"

Под таким названием восьмой выпуск водуазской фотографической биеннале пройдет в Веве с 3 по 25 сентября. Подробности здесь.
Du 3 au 25 septembre, la 8е édition de la biennale vaudoise proposera une cinquantaine d’installations. Les détails.
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