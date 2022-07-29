Фестиваль в Локарно

Единственный фестиваль категории «А» на территории Швейцарии пройдет в 75-й раз – с 3 по 13 августа. Подробности здесь.
Le seul événement suisse de catégorie A aura lieu, pour la 75ème fois, du 3 au 13 aout. Les détails.
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