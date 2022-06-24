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пятница, 24 июня 2022 года   

Заголовок

Пикассо и Эль Греко

Заголовок на французском

Picasso et El Greco

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2022-06-24 00:00:00 по 2022-09-24 00:00:00

Анонс русский

До 25 сентября в Базельском художественном музее проходит выставка работ двух испанских художников, которых многое связывало, несмотря на временную дистанцию длиной более трех сотен лет. Подробности.

Анонс французский

Jusqu’au 25 septembre, le musée d’art de Bâle accueille une exposition d’œuvres de deux artistes espagnols qui, malgré une distance de plus de trois cents ans, ont eu beaucoup en commun. Détails.

 

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среда, 31 августа 2022 года
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