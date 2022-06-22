«Антихрист»

«L’Antéchrist»

Санкт-Галлен

Saint-Gall

с 2022-06-22 00:00:00 по 2022-07-10 00:00:00

С 24 июня по 9 июля в Санкт-Галлене будет идти пьеса по «Краткой повести об Антихристе» российского философа XIX века Владимира Соловьева. Интервью с режиссером спектакля Пьером Массо можно прочитать здесь.