Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 27 мая 2022 года   

Заголовок

Романсы Чайковского и Рахманинова

Заголовок на французском

Romances de Tchaïkovski et Rakhmaninov

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-05-09 00:00:00 по 2022-05-27 00:00:00

Анонс русский

7 июня в Большом театре Женевы состоится впервые состоится сольный концерт сопрано Асмик Григорян. Подробности здесь.

Анонс французский

Le 7 juin le Grand Théâtre de Genève accueillera la soprano Asmik Grigorian pour son premier récital dans ses murs. Les détails

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 1
CHF-RUB 64.45

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Сашей Филипенко | Rencontre littéraire avec Sacha Filipenko
пятница, 10 июня 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Крик души Бориса Бондарева

 Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Бондарев подал в отставку из-за войны с Украиной.

Всего просмотров: 11,800

Будущее статуса защиты S в Швейцарии

 После трех месяцев войны швейцарские власти подвели промежуточный итог приема украинских беженцев в стране.

Всего просмотров: 3,017

Украина – гвоздь программы ВЭФ

 Президент Зеленский требует новых поставок оружия, а предприниматели подсчитывают убытки – у каждого свое амплуа.

Всего просмотров: 1,111
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Навальный»

Сегодня в швейцарский прокат выходит документальный фильм о главнoм ныне здравствующем российском оппозиционере.

Всего просмотров: 1,633

Давление США на Швейцарию продолжается

 Насколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?

Всего просмотров: 1,710

Крик души Бориса Бондарева

 Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Бондарев подал в отставку из-за войны с Украиной.

Всего просмотров: 11,800
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top