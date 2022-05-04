Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 4 мая 2022 года   

Заголовок

Рисунки свободы

Заголовок на французском

Dessins pour la liberté

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-05-04 00:00:00 по 2022-05-31 00:00:00

Анонс русский

С 1 по 31 мая на набережной Уилсона в Женеве проходит выставка карикатуристов со всего мира, чьи рисунки посвящены злободневным темам: война в Европе, коронавирус и климатический кризис. Среди участников - лауреаты Международной премии газетных художников 2022 года. Подробности здесь.

Анонс французский

Du 1er au 31 mai 2022, sur le quai Wilson à Genève, une exposition de dessinateurs de presse du monde entier sur l’actualité du moment: la guerre en Europe, le Covid et l’urgence climatique. On y expose aussi le travail des lauréats de notre Prix international du dessin de presse 2022. Les détails

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.98
CHF-RUB 73.3

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Надо срочно понять Путина»

 Мнение представителей Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) часто выделяется из общего хора. Однако не считаться с ним было бы неправильно, если учесть, что именно эта консервативная партия, оцениваемая как правая или ультра-правая, занимает наибольшее число мест в Национальном совете, так называемой низшей палате парламента страны – 55 из 200.

Всего просмотров: 1,900

Здравствуй, оружие?

 Очень много сообщений в мировой прессе в последние дни посвящено поставкам вооружений Украине ‒ разрешениям, запретам, объёмам и ограничениям. Швейцария тоже не осталась в стороне от дебатов вокруг оружия. Этот сюжет стал очередным, уже не первым с начала войны, поводом для размышлений о том, чем стал сейчас для Швейцарии нейтралитет.

Всего просмотров: 1,608

Сексуальные домогательства в Швейцарии: жертвы и агрессоры

 Кто чаще становится жертвами приставаний? И кто, согласно статистике, чаще выступает в роли обидчика? Свет на эти вопросы проливает новый доклад о масштабах сексуальных домогательствах в Швейцарской Конфедерации.

Всего просмотров: 1,124
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Газовая дилемма в Швейцарии

 Зависимость от иностранного газа стала одной из главных тем в швейцарских СМИ с начала войны в Украине. Пока власти обсуждают план спасения системно значимых предприятий, сами компании повышают тарифы. Так, с 1 мая цены на газ в Женеве выросли на треть.

Всего просмотров: 955

Когда работа не совместима с декретным отпуском

 Федеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.

Всего просмотров: 2,245

Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?

 С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.

Всего просмотров: 711
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top