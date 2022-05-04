Рисунки свободы

С 1 по 31 мая на набережной Уилсона в Женеве проходит выставка карикатуристов со всего мира, чьи рисунки посвящены злободневным темам: война в Европе, коронавирус и климатический кризис. Среди участников - лауреаты Международной премии газетных художников 2022 года. Подробности здесь.
Du 1er au 31 mai 2022, sur le quai Wilson à Genève, une exposition de dessinateurs de presse du monde entier sur l’actualité du moment: la guerre en Europe, le Covid et l’urgence climatique. On y expose aussi le travail des lauréats de notre Prix international du dessin de presse 2022. Les détails.
«Надо срочно понять Путина»Мнение представителей Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) часто выделяется из общего хора. Однако не считаться с ним было бы неправильно, если учесть, что именно эта консервативная партия, оцениваемая как правая или ультра-правая, занимает наибольшее число мест в Национальном совете, так называемой низшей палате парламента страны – 55 из 200.
Здравствуй, оружие?Очень много сообщений в мировой прессе в последние дни посвящено поставкам вооружений Украине ‒ разрешениям, запретам, объёмам и ограничениям. Швейцария тоже не осталась в стороне от дебатов вокруг оружия. Этот сюжет стал очередным, уже не первым с начала войны, поводом для размышлений о том, чем стал сейчас для Швейцарии нейтралитет.
Сексуальные домогательства в Швейцарии: жертвы и агрессорыКто чаще становится жертвами приставаний? И кто, согласно статистике, чаще выступает в роли обидчика? Свет на эти вопросы проливает новый доклад о масштабах сексуальных домогательствах в Швейцарской Конфедерации.
Газовая дилемма в ШвейцарииЗависимость от иностранного газа стала одной из главных тем в швейцарских СМИ с начала войны в Украине. Пока власти обсуждают план спасения системно значимых предприятий, сами компании повышают тарифы. Так, с 1 мая цены на газ в Женеве выросли на треть.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
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