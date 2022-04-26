Швейцария на биеннале в Венеции

59-ая Венецианская биеннале современного искусства продлится до 27 ноября. Швейцарский павильон был оформлен художницей Латифой Эшакш в сотрудничестве с композитором Александром Бабелем и куратором Франческо Стокки. Подробности.
La 59e Biennale d’art contemporain de Venise se déroule jusqu’au 27 novembre. Le pavillon suisse a été conçu par l’artiste Latifa Echakhch en collaboration avec le compositeur Alexandre Babel et et le commissaire d’exposition Francesco Stocchi. Détails.
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