Женевский музей Барбье-Мюллера приглашает на новую выставку с загадочным названием «Расхождения и сходства». Подробности здесь.
Le musée genevois Barbier-Mueller vous invite à sa nouvelle exposition intitulée mystérieusement « Écarts et correspondances ». Les détails.
Еще о приеме украинских беженцев в ШвейцарииШвейцария продолжает принимать украинских беженцев, и хотя на эту тему в Нашей Газете уже публиковалось много материалов, мы позволим себе напомнить некоторые факты, а также подвести некоторые итоги, естественно частичные, поскольку ситуация меняется постоянно.
«Войди в мой дом»Предлагаем вам несколько конкретных примеров того, как жители Швейцарии разных национальностей помогают украинским беженцам. О том, что их объединяет, вы догадаетесь.
Швейцарские подставные люди российского олигархаНовое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.
Швейцарские подставные люди российского олигархаНовое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
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