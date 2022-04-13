Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 14 апреля 2022 года   

Заголовок

"Отражение слов"

Заголовок на французском

"Le reflet des mots"

Город

Монрише

Город на французском

Montricher

Дата Афиши

с 2022-03-29 00:00:00 по 2022-07-10 00:00:00

Анонс русский

Так называется выставка работ не самого известного, но очень интересного швейцарского художника Маркуса Ретца, проходящая сейчас в Фонде Яна Михальского. Подробности здесь.

Анонс французский

Une nouvelle exposition à la Fondation Jan Michalski présente les œuvres d’un artiste Suisse Markus Raetz. Les détails

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.07
CHF-EUR 0.99
CHF-RUB 85.7

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кому удалось избежать санкций в Швейцарии?

 По последним данным, Берн заморозил российские активы на сумму 7,5 млрд франков. Однако под ограничительные меры попали не все из тех, кто имеет близкие связи с Кремлем.

Всего просмотров: 2,130

Еще о приеме украинских беженцев в Швейцарии

 Швейцария продолжает принимать украинских беженцев, и хотя на эту тему в Нашей Газете уже публиковалось много материалов, мы позволим себе напомнить некоторые факты, а также подвести некоторые итоги, естественно частичные, поскольку ситуация меняется постоянно.

Всего просмотров: 1,995

Больше санкций, жестких и последовательных

 Социалистическая партия Швейцарии подвергла резкой критике правительство страны за неэффективность и увиливание от ответственности и подала в Федеральный совет иск против министра экономики Ги Пармелена.

Всего просмотров: 1,534
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Когда работа не совместима с декретным отпуском

 Федеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.

Всего просмотров: 1,741

Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытия

 Вышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.

Всего просмотров: 2,557

Швейцарские подставные люди российского олигарха

 Новое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.

Всего просмотров: 904
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top