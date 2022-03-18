Этой весной, после вызванного пандемией двухлетнего перерыва, во многих швейцарских городах снова пройдет акция «Ночь музеев». Подробности.
Ce printemps, après une pause de deux ans due à la pandémie, de nombreuses villes suisses organiseront à nouveau une Nuit des musées. Détails.
Украинские беженцы в ШвейцарииФедеральный совет активировал статус защиты S для украинцев. Что это значит на практике?
Берн принял новые санкции против РоссииФедеральный совет присоединился к очередному раунду санкций, принятых Брюсселем. Теперь швейцарский санкционный список полностью соответствует европейскому. Что это значит для тех, чьи имена перечислены в списке, а также для обычных россиян?
Умы России против войныРаскол, наблюдающийся в российском обществе, коснулся научно-образовательной сферы и перетек в Швейцарию.
Берн принял новые санкции против РоссииФедеральный совет присоединился к очередному раунду санкций, принятых Брюсселем. Теперь швейцарский санкционный список полностью соответствует европейскому. Что это значит для тех, чьи имена перечислены в списке, а также для обычных россиян?
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Украинские беженцы в ШвейцарииФедеральный совет активировал статус защиты S для украинцев. Что это значит на практике?
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