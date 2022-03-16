Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 16 марта 2022 года   

Заголовок

Сольный концерт Григория Соколова

Заголовок на французском

Recital de Grigory Sokolov

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-03-15 00:00:00 по 2022-04-07 00:00:00

Анонс русский

Выдающийся пианист, выступлений которого с нетерпением ожидают меломаны во всем мире, даст сольный концерт в женевском Виктория-холле. Подробности здесь.

Анонс французский

Le grand pianiste applaudit par les mélomanes du monde entier, donnera un récital au Victoria Hall de Genève. Les détails

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.97
CHF-RUB 118.61

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Украинские беженцы в Швейцарии

 Федеральный совет активировал статус защиты S для украинцев. Что это значит на практике?

Всего просмотров: 6,088

Санкции и нейтралитет

 Как повлияют санкции, принятые Федеральным советом в отношении России, на швейцарский нейтралитет? Означает ли это, что Швейцария отступила от своей прежней осторожной политики? Сможет ли Берн теперь выступать посредником между Москвой и Киевом? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, состоявшаяся в среду в Швейцарском клубе прессы.

Всего просмотров: 1,763

Должна ли Швейцария вооружаться?

 Первая за долгое время война на европейском континенте заставила многие страны задуматься об усилении оборонного потенциала. Не стала исключением и Швейцария.

Всего просмотров: 1,519
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»

 Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.

Всего просмотров: 1,937

Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытия

 Вышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.

Всего просмотров: 1,221

Украинские беженцы в Швейцарии

 Федеральный совет активировал статус защиты S для украинцев. Что это значит на практике?

Всего просмотров: 6,088
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top