Музыка свободы

Bсемирно известный скрипач Максим Венгеров и камерный оркестр Cameristi della Scala исполнят в женевском концертном зале Bâtiment des Forces Motrices три знаковых произведения классического репертуара. Подробности здесь.
Le violoniste d’exception Maxim Vengerov et l’orchestre Cameristi della Scala présenteront, au Bâtiment des Forces Motrices, trois œuvres majeurs du répertoire classique. Les détails.
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