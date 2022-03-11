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пятница, 11 марта 2022 года   

Заголовок

Музыка свободы

Заголовок на французском

La musique de la liberté

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-03-09 00:00:00 по 2022-03-21 00:00:00

Анонс русский

Bсемирно известный скрипач Максим Венгеров и камерный оркестр Cameristi della Scala исполнят в женевском концертном зале Bâtiment des Forces Motrices три знаковых произведения классического репертуара. Подробности здесь.

Анонс французский

Le violoniste d’exception Maxim Vengerov et l’orchestre Cameristi della Scala présenteront, au Bâtiment des Forces Motrices, trois œuvres majeurs du répertoire classique. Les détails

 

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