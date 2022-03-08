"Весна священная"

Шедевр Игоря Стравинского с крайне символическим в сегодняшней обстановке названием включен в программу предстоящих концертов Оркестра Романдской Швейцарии. Подробности здесь.
Le chef-d’œuvre d’Igor Stravinski dont le titre est hautement symbolique aujourd’hui, fait partie du programme de deux prochains concerts de l’Orchestre de la Suisse Romande. Les détails.
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