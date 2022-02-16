"Мечтать в белом: Эпопея Зимних Олимпийских игр"

До 27 февраля в Олимпийском музее в Лозанне проходит выставка, приуроченная к Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года. Подробности здесь.
Le Musée Olympique à Lausanne invite à l’exposition «Rêver en blanc : L’épopée des Jeux Olympiques d’hiver», à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver à Pékin. Les détails.
Долгосрочные последствия Covid-19Примерно один из пяти заболевших в Швейцарии может страдать от длительного ковида. Что известно о постковидном синдроме на настоящий момент? И где можно получить консультацию по этому вопросу?
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
Швейцарские карнавалы в 2022 годуМузыка, танцы, невероятные маски и костюмы, развлечения для больших и маленьких – в Швейцарии наступает пора карнавалов.
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Как отметить День святого Валентина?Как провести День всех влюбленных? Что подарить второй половинке? Чем удивить любимых?
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