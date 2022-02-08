Удивительно противоречивая

Так называется выставка в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе, где можно получить представление о том, как воспринимают Конфедерацию ее граждане и иностранцы. Выставка продлится до 24 апреля 2022 года, подробности – в нашей статье.
Le titre de l'article est le nom d'une exposition au Musée national suisse à Zurich, où l'on peut se faire une idée de la façon dont la Confédération est perçue par ses citoyens et étrangers. L'exposition dure jusqu'au 24 avril 2022. Pour de plus amples informations.
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Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
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