Удивительно противоречивая

Merveilleusement contradictoire

Цюрих

Zurich

с 2022-02-07 00:00:00 по 2022-04-24 00:00:00

Так называется выставка в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе, где можно получить представление о том, как воспринимают Конфедерацию ее граждане и иностранцы. Выставка продлится до 24 апреля 2022 года, подробности – в нашей статье.