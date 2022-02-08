100 лет назад был впервые опубликован знаменитый роман Джеймса Джойса «Улисс». Этому памятному событию посвящена выставка, проходящая в цюрихском музее Штраухоф. Подробности.
Il y a 100 ans, le célèbre roman de James Joyce, «Ulysse», était publié pour la première fois. Une exposition au musée Strauhof de Zurich célèbre cet événement mémorable. Détails.
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Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
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