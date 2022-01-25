"Джорджия О’Кифф"

В Фонде Бейлера в Базеле открылась выставка работ Джорджии О’Кифф, одной из самых значительных представительниц современного американского искусства. Ретроспектива предоставляет европейской публике редкую возможность познакомиться с картинами художницы, которые нечасто выставляются за пределами США. Подробности.
La Fondation Beyeler consacre une exposition à Georgia O’Keeffe, figure emblématique de l’art moderne américain. La rétrospective offre une rare occasion au public européen de découvrir l’œuvre de Georgia O’Keeffe, très peu représenté dans des collections hors des États-Unis. Détails.
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