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пятница, 28 января 2022 года   

Заголовок

Денис Мацуев в Швейцарии

Заголовок на французском

Denis Matsuev en Suisse

Город

Цюрих-Женева-Базель

Город на французском

Zurich-Genève-Bâle

Дата Афиши

с 2022-01-24 00:00:00 по 2022-02-06 00:00:00

Анонс русский

Российский пианист промчится по Швейцарии с тремя разными концертными программами. Подробности здесь.

Анонс французский

Le pianiste russe traversera la Suisse avec trois programmes différents. Les détails

 

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