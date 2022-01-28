Денис Мацуев в Швейцарии

Российский пианист промчится по Швейцарии с тремя разными концертными программами. Подробности здесь.
Le pianiste russe traversera la Suisse avec trois programmes différents. Les détails.
Covid-19: следует ли отменить все меры?Во вторник экономические ассоциации призвали к немедленному прекращению всех ограничений. Эпидемиологи, впрочем, считают, что время для отмены мер еще не настало, так как пик волны пока не пройден.
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Говорить по-английски без акцентаКалифорнийский стартап Sanas разработал приложение, в реальном времени устраняющее акцент англоязычного человека с целью облегчить взаимопонимание. Швейцарские специалисты прокомментировали новшество.
Старые швейцарские франки можно будет обменять в любое времяФедеральный совет принял решение об отмене 20-летнего срока обмена вышедших из обращения банкнот. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года и коснется купюр шестой и последующих серий.
Пестициды в швейцарском хлебеПо результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
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