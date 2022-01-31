Николай Луганский в Мартиньи

Прекрасный российский пианист выступит в Фонде Джанадда с программой из произведений Бетховена, Франка и Рахманинова. Подробности здесь.
Un excellent pianiste russe se présentera à la Fondation Gianadda avec un programme composé des œuvres de Beethoven, Frank et Rachmaninov. Les détails.
Covid-19: следует ли отменить все меры?Во вторник экономические ассоциации призвали к немедленному прекращению всех ограничений. Эпидемиологи, впрочем, считают, что время для отмены мер еще не настало, так как пик волны пока не пройден.
Денис Мацуев в Цюрихе, Женеве и БазелеРоссийский пианист промчится по Швейцарии с тремя разными концертными программами. Не сомневаемся, что некоторые наши читатели попробуют попасть на все три выступления их любимого исполнителя.
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Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Старые швейцарские франки можно будет обменять в любое времяФедеральный совет принял решение об отмене 20-летнего срока обмена вышедших из обращения банкнот. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года и коснется купюр шестой и последующих серий.
Covid-19: неделя рекордовКоличество зарегистрированных инфекций в Швейцарии продолжает расти, но число госпитализаций остается стабильным и даже снижается. Судя по всему, высокий уровень заболеваемости пока не приводит к перегрузке системы здравоохранения.
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