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вторник, 1 февраля 2022 года   

Заголовок

Николай Луганский в Мартиньи

Заголовок на французском

Nikolaï Louganski à Martigny

Город

Мартиньи

Город на французском

Martigny

Дата Афиши

с 2022-01-21 00:00:00 по 2022-02-15 00:00:00

Анонс русский

Прекрасный российский пианист выступит в Фонде Джанадда с программой из произведений Бетховена, Франка и Рахманинова. Подробности здесь

Анонс французский

Un excellent pianiste russe se présentera à la Fondation Gianadda avec un programme composé des œuvres de Beethoven, Frank et Rachmaninov. Les détails

 

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