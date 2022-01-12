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Здоровье
Covid-19: Берн сокращает длительность изоляции и карантинаЗаррина Салимова, Берн
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Федеральный совет предлагает также продлить до конца марта действующие сейчас ограничения, а также сократить срок действия «санитарных паспортов» до 270 дней.
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Образование и наука
Овощи и фрукты в съедобной упаковкеЛейла Бабаева, Санкт-Галлен
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Возможно, в будущем пластиковые упаковки заменит новинка, разработанная экспертами Федеральной лаборатории материаловедения (Empa) и сети супермаркетов Lidl Suisse. Ученые создали покрытие из целлюлозы на основе фруктово-овощных выжимок.
Политический кризис в Казахстане - последствия для ШвейцарииПротесты в Казахстане могут оказать влияние на энергоснабжение в Швейцарии, так как центральноазиатская республика является одним из самых крупных экспортеров нефти и урана в мире.
А если «Черную пятницу» взять и отменить?Согласно новому исследованию Credit Suisse о перспективах развития розничной торговли, швейцарские ритейлеры неоднозначно относятся к специальным дням распродаж. Эти акции пользуются все большей популярностью в Швейцарии, и многие потребители знают о них. Тем не менее, скидками пользуется лишь меньшинство людей, в основном молодежь.
Россия-США: уступки исключены?Вчера в Женеве начались российско-американские переговоры, главная тема которых - гарантии безопасности в Европе. Чего опасается Запад? И против чего выступает Москва?
Политический кризис в Казахстане - последствия для ШвейцарииПротесты в Казахстане могут оказать влияние на энергоснабжение в Швейцарии, так как центральноазиатская республика является одним из самых крупных экспортеров нефти и урана в мире.
Чем страшны триплоидные устрицы?Благодаря усилиям французских ученых устриц можно есть круглый год, так как триплоидные моллюски (с тремя наборами хромосом) не размножаются и не содержат терпких молок с мая по август, при этом растут гораздо быстрее «классических» диплоидных.
Covid-19: Берн сокращает длительность изоляции и карантинаФедеральный совет предлагает также продлить до конца марта действующие сейчас ограничения, а также сократить срок действия «санитарных паспортов» до 270 дней.