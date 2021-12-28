В России ликвидировали международный «Мемориал»

Увы, худшие ожидания оправдались. Сегодня Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», признанное в России НКО-иноагентом, из-за нарушения закона об иноагентах. Мы еще вернемся к этой теме, а пока напоминаем, как совсем недавно «Мемориал» чествовали в Швейцарии.