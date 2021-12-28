В России ликвидировали международный «Мемориал»

Увы, худшие ожидания оправдались. Сегодня Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», признанное в России НКО-иноагентом, из-за нарушения закона об иноагентах. Мы еще вернемся к этой теме, а пока напоминаем, как совсем недавно «Мемориал» чествовали в Швейцарии.
«Русские губы» взбудоражили ШвейцариюМодная техника увеличения губ становится все более популярной среди швейцарок. Специалисты, впрочем, предупреждают, что не стоит доверять кому попало проведение косметических процедур.
Щиты России, санитарный и информационныйНовые санитарные правила, вступающие в силу с 29 декабря, беспокоят швейцарское деловое сообщество не меньше, чем огромные штрафы, наложенные на американские IT-корпорации.
70 миллионов долларов для Гульнары КаримовойАдвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Covid-19: ревакцинация рекомендована для всехФедеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.
Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всемНа фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.