"Танец рождения"

До 25 января в бернской галерее ToBe можно увидеть первую швейцарскую выставку родившегося в Азербайджане и живущего в США художника Стасса Шпанина. Подробности.
Jusqu’au 25 janvier, la galerie ToBe à Berne présente la première exposition suisse de l’artiste Stass Shpanin, né en Azerbaïdjan et basé aux États-Unis. Détails.
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