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вторник, 21 декабря 2021 года   

19.12.2021 - 10:53Владислав Клюшин экстрадирован в США

Заголовок

"Танец рождения"

Заголовок на французском

"La danse de la naissance"

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2021-12-21 00:00:00 по 2022-01-22 00:00:00

Анонс русский

До 25 января в бернской галерее ToBe можно увидеть первую швейцарскую выставку родившегося в Азербайджане и живущего в США художника Стасса Шпанина. Подробности.

Анонс французский

Jusqu’au 25 janvier, la galerie ToBe à Berne présente la première exposition suisse de l’artiste Stass Shpanin, né en Azerbaïdjan et basé aux États-Unis. Détails.

 

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