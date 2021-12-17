Рождественские вертепы в Цюрихе

Национальный музей Цюриха приглашает на выставку, посвященную тому, как Тичино готовится к Рождеству. Посетители смогут полюбоваться традиционными вертепами, а также историческими адвент-календарями. Подробности.
Le Musée national de Zurich invite à une exposition qui montrera comment le Tessin se prépare à fêter Noël. Les visiteurs pourront y admirer des crèches traditionnelles ainsi que des calendriers de l’Avent historiques. Détails.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
«Лучшие туристические деревни» ШвейцарииВсемирная туристская организация (ВТООН) отметила Грюйер, Саас-Фе и Вальпоскьяво как лучшие деревни для отдыха туристов в Швейцарской Конфедерации. Здесь стоит уточнить, что Вальпоскьяво – не деревня, а долина… но об этом ниже.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.
Рецепты для гурманов от женевского музеяЖеневский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.
Добавить комментарий