Россиянин Владислав Клюшин может быть экстрадирован в США

Наши постоянные читатели вероятно помнят, что в марте этого года российский бизнесмен был арестован в Вале по запросу властей США, подозревающих его в крупномасштабной инсайдерской торговле. Тогда же стало известно, что Клюшин был близок к Алексею Громову, высокопоставленному сотруднику администрации российского президента, который считается «человеком, ответственным за контроль СМИ со стороны Кремля» и который двумя месяцами ранее попал под американские санкции. Считается, что Клюшин является создателем системы мониторинга СМИ «Катюша», используемой российскими службами.

Уже тогда мы удивились, что новость эта просочилась в швейцарскую прессу лишь несколько месяцев спустя, как раз накануне встречи президентов Путина и Байдена в Женеве.

И вот удивительное повторение ситуации – сегодня стало известно о принятом еще 16 ноября 2021 года решении Федерального уголовного суда Швейцарии в Беллинцоне отклонить апелляцию Клюшина на решение о его экстрадиции в США. Почему вновь задержка? Можно ли говорить о невнимательности журналистов, поглощенных исключительно проблемами коронавируса, или все же присутствует некий умысел, и информация намеренно выдается в момент очередного напряжения в отношениях между США и Россией из-за ситуации на украинской границе? Не беремся утверждать, но вопрос, согласитесь, возникает.

Беллинцонские судьи выразили полное доверие к американской системе правосудия и не видят основания для дальнейшего содержания г-на Клюшина на территории Швейцарии. При этом требование России об экстрадиции ее гражданина на Родину было отклонено. Понятно, что, если Берн действительно вышлет г-на Клюшина в США, отношений между Россией и Швейцарией это не улучшит.

Тем временем Владислав Клюшин решил испробовать последний шанс и подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии. По мнению близкого к нашей редакции адвоката, на рассмотрение ее может уйти два-три месяца, после чего будет принято окончательное и уже не подлежащее обжалованию решение. Мы будем следить за развитием событий.