"Мир в лицах"

В эти дни в женевском Дворце Наций проходит выставка работ российского фотографа Александра Химушина. Подробности здесь.
L’exposition du photographe russe Alexandre Khimouchine est en cours au Palais des Nations, à Genève, jusqu’au 10 décembre. Les détails.
Covid-19: Швейцария отказывается от ужесточения мерФедеральный совет оценивает текущую санитарную ситуацию как критическую. Однако, поскольку заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом остается относительно низкой, а региональные различия значительны, правительство отдает предпочтение не единым национальным мерам, а кантональным решениям.
Референдум 28 ноября: народ внял доводам правительстваУсловия труда медперсонала, особенности избрания федеральных судей, поправки к Закону о Covid-19 – швейцарцы выразили свое мнение по трем вопросам.
Covid-19: Швейцария готовится встретить вариант ОмикронОколо 20 000 инфекций за 72 часа, бустерная вакцинация для всех, ужесточение условий въезда, новые страны в «карантинном списке» и вызывающий опасения вариант Омикрон – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: Швейцария готовится встретить вариант ОмикронОколо 20 000 инфекций за 72 часа, бустерная вакцинация для всех, ужесточение условий въезда, новые страны в «карантинном списке» и вызывающий опасения вариант Омикрон – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
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