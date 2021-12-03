"Искатели жемчуга"

С 10 по 26 декабря на сцене Большого театра Женевы можно увидеть менее известную, но все же прекрасную оперу Жоржа Бизе. Подробности здесь.
Le moins connu des chefs d'oeuvres de G. Bizet est présenté au Grand Théâtre de Genève du 10 au 26 décembre. Les détails.
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