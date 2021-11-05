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пятница, 5 ноября 2021 года   

Заголовок

"Счастье"

Заголовок на французском

"Le Bonheur"

Город

Ла Шо-де-Фон

Город на французском

La Chaux-de-Fonds

Дата Афиши

с 2021-11-02 00:00:00 по 2021-11-13 00:00:00

Анонс русский

12 и 13 ноября в Ла Шо-де-Фоне покажут спектакль театра из Комсомольска-на-Амуре в постановке Татьяны Фроловой. Подробности здесь.

Анонс французский

TPR à la Chaux-de-Fonds présente "Le Bonheur" du théâtre KnAm dans la mise-en-scène de Tatiana Frolova. Les détails

 

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