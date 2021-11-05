12 и 13 ноября в Ла Шо-де-Фоне покажут спектакль театра из Комсомольска-на-Амуре в постановке Татьяны Фроловой. Подробности здесь.
TPR à la Chaux-de-Fonds présente "Le Bonheur" du théâtre KnAm dans la mise-en-scène de Tatiana Frolova. Les détails.
Хочу шале! Любой ценой«Домик в горах» - такова вполне конкретная мечта городских жителей после пандемии коронавируса. Некоторым удается ее реализовать. Но не всем.
Будущее иностранных студентов в ШвейцарииФедеральный совет вынес на обсуждение законопроект, который позволит гражданам третьих стран, получившим степень магистра или доктора наук в швейцарском университете по специальности, где наблюдается нехватка квалифицированных кадров, оставаться в Швейцарии без лишних формальностей с целью трудоустройства.
Швейцарский сертификат для переболевших и туристовДействительный только на территории страны "санитарный паспорт", неделя вакцинации, стоимость бустерных прививок и тестов – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
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