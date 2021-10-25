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вторник, 26 октября 2021 года   

Заголовок

"Анна Болейн"

Заголовок на французском

"Anna Bolena" 

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2021-10-24 00:00:00 по 2021-11-11 00:00:00

Анонс русский

История английской королевы, в буквальном смысле потерявшей голову, открывает серию постановок опер Гаэтано Доницетти в Большом театре Женевы. Подробности здесь.

Анонс французский

L’histoire d’une reine d’Angleterre qui a perdu sa tête dans le sens propre du terme ouvre une série des productions des opéras de Gaetano Donizetti. Les détails

 

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