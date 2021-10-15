24 и 25 октября за пульт Оркестра Романдской Швейцарии впервые встанет украинский дирижер Оксана Лынив. Подробности здесь.
Le 24 et le 25 octobre la cheffe d’orchestre ukrainienne Oksana Lyniv dirigera pour la première fois l’Orchestre de la Suisse Romande. Les détails.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Поддельные Covid-сертификаты в ШвейцарииВ последние дни стало известно сразу о нескольких случаях использования фальшивых «санитарных паспортов». Полиция кантона Во начала расследование дел, связанных с выдачей сертификатов людям, не сдавшим тест и не прошедшим вакцинацию от коронавируса. А в кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
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