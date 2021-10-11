По случаю 275-летия со дня рождения великого испанского художника, в Фонде Бейлера в Базеле вчера открылась масштабная выставка его работ, организованная в сотрудничестве с мадридским Национальным музеем Прадо. Подробности здесь.
A l’occasion du 275e anniversaire de sa naissance, la Fondation Beyeler à Bâle consacre à Francisco Goya une importante exposition organisée en coopération avec le Museo National del Prado, à Madrid. Les détails.
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