Валерий Гергиев и Даниил Трифонов в Женева

Знаменитые исполнители представят женевской публике программу из произведений Дебюсси, Рахманинова и Берлиоза.
Ces célèbres interprètes présenteront au public genevois un programme composée des œuvres de Debussy, Rachmaninov et Berlioz.
Журналисты открыли ящик ПандорыПосле Swiss Leaks, Luxembourg Leaks и Panama Papers мир потрясла публикация результатов расследования под названием Pandora Papers об оффшорах глав государств и чиновников. Авторы упоминают известных личностей из России, Украины и других стран.
50 франков за каждого вакцинированного?Швейцарское правительство приняло решение сделать тесты для получения Covid-сертификатов платными после 10 октября и предложило денежно поощрять тех, кому удается убедить других сделать прививку от Covid-19.
Клиника Женолье против рака грудиОктябрь проходит под знаком розовой ленты, международного символа организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
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