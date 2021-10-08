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суббота, 9 октября 2021 года   

08.10.2021 - 15:13Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира

Заголовок

Валерий Гергиев и Даниил Трифонов в Женева

Заголовок на французском

Valery Gergiev et Daniil Trifonov à Genève

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2021-10-05 00:00:00 по 2021-10-18 00:00:00

Анонс русский

Знаменитые исполнители представят женевской публике программу из произведений Дебюсси, Рахманинова и Берлиоза.

 

Анонс французский

Ces célèbres interprètes présenteront au public genevois un programme composée des œuvres de Debussy, Rachmaninov et Berlioz.

 

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понедельник, 18 октября 2021 года
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