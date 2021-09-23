Каменные гости из прошлого

Des visiteurs du passé en pierre

Цюрих

Zurich

с 2021-09-22 00:00:00 по 2022-01-16 00:00:00

В Национальном музее Швейцарии в Цюрихе до 16 января 2022 года проходит выставка доисторических каменных стел, обнаруженных в разных странах Европы. Осмотр экспонатов поможет понять, как жили люди в эпоху неолита и как они воспринимали окружающий мир. Подробности – в нашей статье.