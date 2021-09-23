Каменные гости из прошлого

В Национальном музее Швейцарии в Цюрихе до 16 января 2022 года проходит выставка доисторических каменных стел, обнаруженных в разных странах Европы. Осмотр экспонатов поможет понять, как жили люди в эпоху неолита и как они воспринимали окружающий мир. Подробности – в нашей статье.
Jusqu'au 16 janvier 2022, le Musée national suisse à Zurich accueille une exposition de stèles de pierre préhistoriques trouvées dans différents pays européens, dont l'examen aidera à comprendre comment les gens vivaient au Néolithique et comment ils percevaient le monde qui les entourait. Plus d’info est disponible dans notre article.
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