«…Возможно, мы все вышли из Писсарро»

Кунстмузеум Базеля представляет первую за более чем шестьдесят лет ретроспективу работ Камиля Писсарро в Швейцарии. Выставка дает широкий обзор творчества Писсарро через параллели с работами Клода Моне, Поля Сезанна, Поля Гогена, Мэри Кассатт и другими художниками-импрессионистами. Подробности.
Le Kunstmuseum Basel présente la première rétrospective consacrée à Camille Pissarro en Suisse depuis plus de 60 ans. Elle offre à la fois un vaste aperçu de l’œuvre de Pissarro et met en lumière ses échanges intenses avec Claude Monet, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Mary Cassatt et d’autres. Détails.
Делать и знать, как делатьПод таким лозунгом пройдут Дни eвропейского наследия - 2021, массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 28-й раз.
Почта Швейцарии приглашает хакеров… чтобы протестировать систему электронного голосования и найти в ней неполадки. За подтвержденные случаи предусмотрено вознаграждение в размере от 100 до 230 000 евро.
Невероятная судьба Томаса ЦурбухенаУроженец кантона Берн, в настоящее время руководящий всеми исследовательскими миссиями НАСА, оказался проездом на родине.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
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